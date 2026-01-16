Sortie VTT Découverte Cussac-Fort-Médoc

Sortie VTT Découverte

Départ 9h Salle polyvalente Joseph Despaze

Durée environ 2h

L’association CYCLO-PÉSTRE organise une sortie VTT découverte le dimanche 15 février 2026.

Cette sortie est ouverte à tous! Pas de niveau requis pour cette première.

Équipements obligatoires Casque, gants et ravitaillement perso à prévoir…

Chacun circule sous sa propre responsabilité.

La sortie d’une durée d’environ 2h sera encadrée par des membres de l’AS Cyclo-pédestre.

Départ à 9h devant la salle polyvalente Joseph DESPAZE

GRATUIT .

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 79 41 38 emile.medina@free.fr

