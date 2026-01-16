Sortie VTT Découverte Cussac-Fort-Médoc
Sortie VTT Découverte Cussac-Fort-Médoc dimanche 15 février 2026.
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde
Départ 9h Salle polyvalente Joseph Despaze
Durée environ 2h
L’association CYCLO-PÉSTRE organise une sortie VTT découverte le dimanche 15 février 2026.
Cette sortie est ouverte à tous! Pas de niveau requis pour cette première.
Équipements obligatoires Casque, gants et ravitaillement perso à prévoir…
Chacun circule sous sa propre responsabilité.
La sortie d’une durée d’environ 2h sera encadrée par des membres de l’AS Cyclo-pédestre.
Départ à 9h devant la salle polyvalente Joseph DESPAZE
GRATUIT .
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 79 41 38 emile.medina@free.fr
English : Sortie VTT Découverte
