Sortie VTT et marche d’Halloween

Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Préparez vos plus beaux (ou vos plus effrayants) déguisements et venez vivre une après-midi sportive avec Nanteuil VTT Passion ! Au programme rires, sport, frissons et bonne humeur garantis.

Nouveauté séance maquillage de 13h15 à 13h50 (venez vous transformer avant le départ !)

‍♀️ Pensez à un accessoire ou un déguisement pour pédaler (ou marcher) dans la bonne humeur. .

Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 73 23 95 nanteuilvttpassion@gmail.com

English : Sortie VTT et marche d’Halloween

German : Sortie VTT et marche d’Halloween

Italiano :

Espanol : Sortie VTT et marche d’Halloween

L’événement Sortie VTT et marche d’Halloween Nanteuil a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Haut Val De Sèvre