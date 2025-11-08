Sortie VTT et marche d’Halloween Nanteuil
Sortie VTT et marche d’Halloween Nanteuil samedi 8 novembre 2025.
Sortie VTT et marche d’Halloween
Nanteuil Deux-Sèvres
Préparez vos plus beaux (ou vos plus effrayants) déguisements et venez vivre une après-midi sportive avec Nanteuil VTT Passion ! Au programme rires, sport, frissons et bonne humeur garantis.
Nouveauté séance maquillage de 13h15 à 13h50 (venez vous transformer avant le départ !)
♀️ Pensez à un accessoire ou un déguisement pour pédaler (ou marcher) dans la bonne humeur. .
Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 73 23 95 nanteuilvttpassion@gmail.com
