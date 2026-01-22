Sortie VTT galette Meymac
Sortie VTT galette Meymac samedi 24 janvier 2026.
Sortie VTT galette
Allée de Grand Champ Meymac Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Rejoignez la Foulée Meymacoise pour une sortie VTT dans une ambiance conviviale. La sortie sera suivue d’une galette partagée !
Ouvert à tous, en VTT ou en VTT électrique !
Rendez-vous devant le gymnase Grand champ de Meymac .
Allée de Grand Champ Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
