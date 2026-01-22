Sortie VTT galette Meymac

Sortie VTT galette

Allée de Grand Champ Meymac Corrèze

Rejoignez la Foulée Meymacoise pour une sortie VTT dans une ambiance conviviale. La sortie sera suivue d’une galette partagée !

Ouvert à tous, en VTT ou en VTT électrique !

Rendez-vous devant le gymnase Grand champ de Meymac .

Allée de Grand Champ Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

