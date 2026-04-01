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Sortie VTT Gouter Loc-Envel

Sortie VTT Gouter Loc-Envel mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Parking du Bourg

Ville : 22810 Loc-Envel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sortie VTT Gouter

Parking du Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Dans les bois de Loc Envel, venez vous amuser sur un terrain naturel riche en sensations ! C’est l’endroit idéal pour découvrir la forêt à vélo et en apprendre davantage sur cet environnement. En bonus, un goûter est offert par la station sport. Public activité accessible à tous, dès lors que vous savez faire du vélo sans petites roues. Matériel prêt gratuit (casque et VTT).   .

Parking du Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Sortie VTT Gouter Loc-Envel a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol