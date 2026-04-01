Sortie VTT Gouter Loc-Envel
Sortie VTT Gouter Loc-Envel mercredi 15 avril 2026.
Sortie VTT Gouter
Parking du Bourg Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Dans les bois de Loc Envel, venez vous amuser sur un terrain naturel riche en sensations ! C’est l’endroit idéal pour découvrir la forêt à vélo et en apprendre davantage sur cet environnement. En bonus, un goûter est offert par la station sport. Public activité accessible à tous, dès lors que vous savez faire du vélo sans petites roues. Matériel prêt gratuit (casque et VTT). .
Parking du Bourg Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie VTT Gouter Loc-Envel a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol