Sortie VTT VTTAE Gymnase Meymac

Meymac Corrèze

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’association La Foulée Meymacoise organise une sortie VTT et VTT AE autour de Meymac, parcours selon les participants.

Rendez-vous au parking du gymnase Grand Champ (annulation en cas de pluie)

Sur inscription par sms. .

+33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

