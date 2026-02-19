Sortie VTT VTTAE Gymnase Meymac
samedi 28 février 2026.
Gymnase Boulevard du Roussillon Meymac Corrèze
L’association La Foulée Meymacoise organise une sortie VTT et VTT AE autour de Meymac, parcours selon les participants.
Rendez-vous au parking du gymnase Grand Champ (annulation en cas de pluie)
Sur inscription par sms. .
Gymnase Boulevard du Roussillon Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
