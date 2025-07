Sortie VTT Welche E-bike Tour Orbey

Sortie VTT Welche E-bike Tour Orbey dimanche 14 septembre 2025.

Sortie VTT Welche E-bike Tour

Rue des écoles Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Enfourchez votre VTTAE ou VTT pour sillonner les plus beaux paysages du Pays Welche sur l’un des circuits balisés (25km ou 43km) pour l’occasion.

Enfourchez votre VTTAE ou VTT classique et suivez l’un des trois itinéraires jalonnés par l’association du Canton Vert pour vous faire découvrir les plus beaux paysages du Pays Welche sur deux roues. A votre rythme, pédalez sur les sentiers et profitez de nombreux points de vues en traversant les plus beaux endroits de notre montagne: le Faudé, le Creux d’Argent, les Basses-Huttes et Hauttes-Huttes, les lacs Blanc et Noir, Surcenord et l’étang du Devin.

Sur le parcours, marquez aussi des temps d’arrêt pour visiter les joyaux du patrimoine locale comme la chapelle du Creux d’argent, chapelle de Pairis, la chapelle des Hautes-Huttes …

Faites votre choix parmi les deux parcours proposés:

Grand circuit 43km avec 1200m de dénivelé

Circuit moyen 25km avec 990m de dénivelé

INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne ou au départ le jour même.

Les départs se font à partir de 7h30 jusqu’à 12h (dernier départ possible) au parc Lefébure.

Un repas convivial autour d’une assiette Welche au départ et à l’arrivée Charcuteries crudités fromages (sur réservation)

Une petite restauration et buvette au départ et à l’arrivée du parcours.

Soyez rassuré, en cas de besoin une assistance technique rapide sera disponible pour tous les participants inscrits.

Une journée à la fois sportive, gourmande et ressourçante à ne pas manquer pour les amoureux du vélo et des beaux paysages.

Rue des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 58 80 02 perrin.alix@orange.fr

English :

Ride your ATV or mountain bike through the most beautiful landscapes of the Pays Welche on one of the marked circuits (25km or 43km) for the occasion.

German :

Schwingen Sie sich auf Ihr Mountainbike oder VTTAE, um die schönsten Landschaften des Pays Welche auf einer der für diesen Anlass markierten Strecken (25 km oder 43 km) zu durchqueren.

Italiano :

Salite sul vostro ATV o sulla vostra mountain bike ed esplorate i paesaggi più belli della regione di Welche su uno dei circuiti segnalati (25 km o 43 km).

Espanol :

Súbase a su quad o bicicleta de montaña y explore los paisajes más bellos de la región de Welche en uno de los circuitos señalizados (25 km o 43 km).

