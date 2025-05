Sortie VTTAE à Issarbe – Place de la Mairie Arette, 30 mai 2025 13:30, Arette.

Pyrénées-Atlantiques

Sortie VTTAE à Issarbe Place de la Mairie Mairie Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 13:30:00

fin : 2025-05-30 17:00:00

Date(s) :

2025-05-30

A 1450m d’altitude, découvrez les points de vue spectaculaires d’Issarbe en vallée de Barétous. Notre moniteur vous guidera sur les pistes, à travers la forêt, pour profiter des plus beaux panoramas.

Ici, le Pays basque et le Béarn s’étendent à perte de vue, et le Pic d’Anie vous offre sa plus belle silhouette !

Grâce aux VTTAE, vous pourrez parcourir de longues distances sans effort excessif, rendant cette sortie adaptée à tous.

Cette expérience en petit groupe vous permettra de profiter à votre rythme et de savourer chaque instant.

Informations pratiques

– RDV Mairie d’Arette à 13h30

– Durée 3h

– Niveau Facile

– Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque.

-Taille requise 140cm

Prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes.

Départ maintenu à partir de 2 inscrits. .

Place de la Mairie Mairie

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie VTTAE à Issarbe Arette a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn