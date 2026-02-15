Sortie Yogânes à Bazas Escaudes
Sortie Yogânes à Bazas Escaudes dimanche 22 février 2026.
Sortie Yogânes à Bazas
Escaudes Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-22
L’association ‘Au Pas Sage’ organise le dimanche 22 février 202 une sortie Yogânes à Escaudes. Cette activité allie des pratiques de yoga/méditation en salle et une randonnée pédestre avec 3 ânes bâtés sur les chemins environnants de la cité médiévale, en petit groupe de 3 à 10 personnes.
Notre activité Yog’Ânes, c’est l’alliance de randonnées à pied avec des ânes et de moments de yoga ou de méditation dans la nature. C’est une expérience originale et inspirante pour toute personne en quête de bien être ou de changement. C’est la découverte d’activités ressourçantes empreintes d’authenticité et de sensibilité. .
Escaudes 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 66 21 au.pas.sage33@gmail.com
