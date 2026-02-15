Sortie Yogânes à Bazas

Escaudes Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’association ‘Au Pas Sage’ organise le dimanche 22 février 202 une sortie Yogânes à Escaudes. Cette activité allie des pratiques de yoga/méditation en salle et une randonnée pédestre avec 3 ânes bâtés sur les chemins environnants de la cité médiévale, en petit groupe de 3 à 10 personnes.

Notre activité Yog’Ânes, c’est l’alliance de randonnées à pied avec des ânes et de moments de yoga ou de méditation dans la nature. C’est une expérience originale et inspirante pour toute personne en quête de bien être ou de changement. C’est la découverte d’activités ressourçantes empreintes d’authenticité et de sensibilité. .

Escaudes 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 66 21 au.pas.sage33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Yogânes à Bazas

L’événement Sortie Yogânes à Bazas Escaudes a été mis à jour le 2026-02-11 par La Gironde du Sud