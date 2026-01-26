Sortie123Nature La santé dans l’assiette La damassine Vandoncourt
Sortie123Nature La santé dans l’assiette La damassine Vandoncourt samedi 21 mars 2026.
Sortie123Nature La santé dans l’assiette
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Sortie123Nature La santé dans l’assiette , atelier cuisine.
Apprenez à préparer des recettes savoureuses et bénéfiques pour la santé.
Intervenant Association de la science à l’assiette. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie123Nature La santé dans l’assiette
L’événement Sortie123Nature La santé dans l’assiette Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD