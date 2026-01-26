Sortie123Nature La santé dans l’assiette La damassine Vandoncourt

Sortie123Nature La santé dans l’assiette

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Sortie123Nature La santé dans l’assiette , atelier cuisine.

Apprenez à préparer des recettes savoureuses et bénéfiques pour la santé.

Intervenant Association de la science à l’assiette. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

