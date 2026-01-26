Sortie123Nature L’atelier de la couleur La damassine Vandoncourt
Sortie123Nature L’atelier de la couleur La damassine Vandoncourt samedi 21 mars 2026.
Sortie123Nature L’atelier de la couleur
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Sortie123Nature L’atelier de la couleur, atelier.
Peignez comme à la Renaissance ! Broyez vos pigments et réalisez votre création sur un petit support que vous apporterez.
Intervenant Jean-Marc Pepe. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Adultes (dès 16 ans). Prévoir un support, au choix châssis, petite boîte en bois, carton, pierre plate, galet, papier aquarelle…
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie123Nature L’atelier de la couleur Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD