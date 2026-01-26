Sortie123Nature L’atelier de la couleur La damassine Vandoncourt

Sortie123Nature L’atelier de la couleur

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Peignez comme à la Renaissance ! Broyez vos pigments et réalisez votre création sur un petit support que vous apporterez.

Intervenant Jean-Marc Pepe. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Adultes (dès 16 ans). Prévoir un support, au choix châssis, petite boîte en bois, carton, pierre plate, galet, papier aquarelle…

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

