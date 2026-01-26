Sortie123Nature Les minuscules de la forêt La damassine Vandoncourt
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
2026-04-11
Venez découvrir le monde des insectes, les reconnaître et comprendre leur rôle dans la forêt.
Intervenant Archéo-Faune comtoise. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
