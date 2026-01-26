Sortie123Nature Les minuscules de la forêt La damassine Vandoncourt

Sortie123Nature Les minuscules de la forêt

Venez découvrir le monde des insectes, les reconnaître et comprendre leur rôle dans la forêt.

Intervenant Archéo-Faune comtoise. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

