Sortie123Nature Sur les traces du castor Brognard

Sortie123Nature Sur les traces du castor, sortie nature.

Découvrez les traces du Castor d’Europe dans l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Allan et apprenez son mode de vie.

Intervenant PMA.Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Prévoir des bottes.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h au parking de la zone naturelle de l’Allan, allée Henri Hugoniot à Brognard (suivre Vallée

de l’Allan ) .

parking de la zone naturelle de l’Allan Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

