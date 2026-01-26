Sortie123Nature Sur les traces du castor Brognard
parking de la zone naturelle de l’Allan Brognard Doubs
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Découvrez les traces du Castor d’Europe dans l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Allan et apprenez son mode de vie.
Intervenant PMA.Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Prévoir des bottes.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h au parking de la zone naturelle de l’Allan, allée Henri Hugoniot à Brognard (suivre Vallée
de l’Allan ) .
parking de la zone naturelle de l’Allan Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
