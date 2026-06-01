Sorties 123Nature Sortie champignons Dampierre-les-Bois
samedi 24 octobre 2026 · Dampierre-les-Bois
Informations pratiques
Dampierre-les-Bois
Sorties 123Nature Sortie champignons
Parking du cimetière Dampierre-les-Bois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Sortie nature les champignons
Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, partez à la découverte des champignons forestiers et apprenez à mieux les reconnaître.
Accompagné par le SMPM, vous pourrez observer les espèces rencontrées en forêt et, si vous le souhaitez, apporter vos propres récoltes pour une aide à la détermination.
Réservation obligatoire. Rendez-vous de 14 h à 17 h au parking du cimetière à Dampierre-les-Bois (covoiturage prévu). .
Parking du cimetière Dampierre-les-Bois 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Sortie champignons
L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Dampierre-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD