Informations pratiques

Dampierre-les-Bois

Sorties 123Nature Sortie champignons

Parking du cimetière Dampierre-les-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Sortie nature les champignons

Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, partez à la découverte des champignons forestiers et apprenez à mieux les reconnaître.

Accompagné par le SMPM, vous pourrez observer les espèces rencontrées en forêt et, si vous le souhaitez, apporter vos propres récoltes pour une aide à la détermination.

Réservation obligatoire. Rendez-vous de 14 h à 17 h au parking du cimetière à Dampierre-les-Bois (covoiturage prévu). .

Parking du cimetière Dampierre-les-Bois 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Sortie champignons

L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Dampierre-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD