Étouvans

Sorties 123Nature Sortie champignons

Parking du cimetière Étouvans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Sortie nature Champignons forestiers

Partez à la découverte des champignons forestiers lors d’une sortie nature conviviale et pédagogique. Accompagnés par l’intervenant de la SMPM, apprenez à reconnaître les différentes espèces, leurs particularités et les bons réflexes d’observation en milieu naturel.

Vous pourrez également apporter vos récoltes pour une séance de détermination et d’échange avec les passionnés présents. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur l’univers fascinant des champignons.

Sortie organisée dans le cadre des animations 123 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération. Réservation obligatoire.

Rendez-vous de 14 h à 17 h au parking du cimetière à Étouvans (départ en covoiturage). .

Parking du cimetière Étouvans 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sorties 123Nature Sortie champignons

L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Étouvans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD