Montigny-l’Allier

Sorties À la découverte des crapauds, grenouilles, tritons…

Montigny-l’Allier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Les amphibiens sont protégés par la Loi (sont notamment interdits la destruction, la capture ou encore le déplacement des individus) et font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en

France métropolitaine* . Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public. C’est la raison pour laquelle les CPIE ont souhaité s’inscrire dans la démarche nationale Popamphibien .*(UICN France, MNHN et SHF 2015)

Le programme d’étude Popamphibien en quelques mots

Les amphibiens sont de très bons bio-indicateurs car ils réagissent précocement aux modifications de leur habitat.De ce fait, les espèces d’amphibiens sont suivies et répertoriées par un naturaliste sur des zones précises de reproduction (ensemble de mares, étangs…). Les données récoltées servent à mieux connaître l’état des populations d’amphibiens ainsi que son évolution dans le temps (stabilité,régression, extension).

Des évènements associées à ce programme !

A travers une sortie, venez découvrir les espèces présentes près de chez vous ! Vous

apprendrez à les reconnaître et à participer activement à leur préservation.

Cette sortie est gratuite mais sur réservation via mail contact@cpie-aisne.com ou téléphone 03.23.80.03.03

Les amphibiens sont protégés par la Loi (sont notamment interdits la destruction, la capture ou encore le déplacement des individus) et font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en

France métropolitaine* . Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public. C’est la raison pour laquelle les CPIE ont souhaité s’inscrire dans la démarche nationale Popamphibien .*(UICN France, MNHN et SHF 2015)

Le programme d’étude Popamphibien en quelques mots

Les amphibiens sont de très bons bio-indicateurs car ils réagissent précocement aux modifications de leur habitat.De ce fait, les espèces d’amphibiens sont suivies et répertoriées par un naturaliste sur des zones précises de reproduction (ensemble de mares, étangs…). Les données récoltées servent à mieux connaître l’état des populations d’amphibiens ainsi que son évolution dans le temps (stabilité,régression, extension).

Des évènements associées à ce programme !

A travers une sortie, venez découvrir les espèces présentes près de chez vous ! Vous

apprendrez à les reconnaître et à participer activement à leur préservation.

Cette sortie est gratuite mais sur réservation via mail contact@cpie-aisne.com ou téléphone 03.23.80.03.03 .

Montigny-l’Allier 02810 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-aisne.com

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English :

Amphibians are protected by law (the destruction, capture or displacement of individuals is prohibited) and are among the most vulnerable species on a national scale: 23% of amphibian species are threatened and 60% are in decline in metropolitan France*

France* . Their protection and the preservation of their habitats require inventories and public awareness campaigns. This is why the CPIEs have joined the national Popamphibien initiative* (UICN France, MNHN and SHF 2015)

The Popamphibien study program in a nutshell:

Amphibians are very good bioindicators, as they react early to changes in their habitat, so amphibian species are monitored and catalogued by a naturalist in specific breeding areas (groups of ponds, ponds, etc.). The data collected is used to better understand the state of amphibian populations and their evolution over time (stability, regression, expansion).

Events associated with this program!

Come and discover the species in your area! You

learn how to recognize them and take an active part in their preservation.

This outing is free of charge, but bookings must be made by e-mail: contact@cpie-aisne.com or telephone: 03.23.80.03.03

L’événement Sorties À la découverte des crapauds, grenouilles, tritons… Montigny-l’Allier a été mis à jour le 2026-06-01 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne