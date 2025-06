Sorties Adultes Été 2025 MJC Maison de Suède Rennes 10 juillet 2025

Sorties Adultes Été 2025 MJC Maison de Suède Rennes 10 juillet – 19 août Ille-et-Vilaine

Sur inscription uniquement. Tarifs : Selon le barème du coefficient CAF Adhésion annuelle obligatoire : 6 €

Découvrez, partagez, profitez !

Lieu de départ : MJC Maison de Suède, Rennes

Au programme :

Journée à Nantes : Balade culturelle, shopping et découverte de la ville

Sortie plage : Baignade, détente et moments conviviaux au bord de l’eau

Soirées conviviales : Échanges, détente et animations dans une ambiance chaleureuse

Horaires :

Sorties à la journée ou en soirée (horaires précisés lors de l’inscription)

Tarifs :

Participation selon votre coefficient CAF

Adhésion obligatoire : 6 € par an

Inscriptions :

Sur inscription à la MJC Maison de Suède, 5 rue de Suède, Rennes

‍ Pour les adultes

Des sorties pour explorer, se détendre et partager des moments agréables.

ℹ️ Renseignements et inscriptions :

Téléphone : 02 99 51 61 70

✉️ Email : [mjcmaisondesuede@gmail.com](mailto:mjcmaisondesuede@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-19T18:00:00.000+02:00

MJC Maison de Suède 5 rue de suède, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine