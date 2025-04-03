SORTIES AQUAGYM Villefort
lundi 5 octobre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
SORTIES AQUAGYM
Gare Villefort Lozère
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose :
Sortie aquagym à la piscine de Langogne. Départ en train depuis Villefort.
Le premier lundi du mois 9h-13h30.
Un aller-retour sur une matinée à la piscine.
70€ par an (octobre à juin) + adhésion 13 €
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose :
Sortie aquagym à la piscine de Langogne. Départ en train depuis Villefort.
Le premier lundi du mois 9h-13h30.
Un aller-retour sur une matinée à la piscine.
70€ par an (octobre à juin) + adhésion 13 € .
Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69
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English :
The Pourcharesses Villefort Rural Community Center offers:
Aqua aerobics session at the Langogne pool. Departure by train from Villefort.
The first Monday of the month, 9:00 a.m.–1:30 p.m.
A round-trip trip to the pool for the morning.
70? per year (October–June) + 13? membership fee
L’événement SORTIES AQUAGYM Villefort a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
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