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SORTIES AQUAGYM Villefort

lundi 5 octobre 2026 · Villefort

SORTIES AQUAGYM Villefort

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Adresse
Gare
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
70 70 70 Adulte

Villefort

SORTIES AQUAGYM

Gare Villefort Lozère

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07

Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose :
Sortie aquagym à la piscine de Langogne. Départ en train depuis Villefort.
Le premier lundi du mois 9h-13h30.
Un aller-retour sur une matinée à la piscine.
70€ par an (octobre à juin) + adhésion 13 €
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose :
Sortie aquagym à la piscine de Langogne. Départ en train depuis Villefort.
Le premier lundi du mois 9h-13h30.
Un aller-retour sur une matinée à la piscine.
70€ par an (octobre à juin) + adhésion 13 €   .

Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 

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English :

The Pourcharesses Villefort Rural Community Center offers:
Aqua aerobics session at the Langogne pool. Departure by train from Villefort.
The first Monday of the month, 9:00 a.m.–1:30 p.m.
A round-trip trip to the pool for the morning.
70? per year (October–June) + 13? membership fee

L’événement SORTIES AQUAGYM Villefort a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere

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