Sorties chants d’oiseaux

CERCOUX Cercoux Charente-Maritime

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Une sortie naturaliste vous permettra d’observer et d’écouter les oiseaux présents à cette période. Apprenez à reconnaitre les chants d’oiseaux ! Sur réservation

CERCOUX Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 60 68 01 contact@lapetitefabriquedautonomie.fr

A naturalist outing to observe and listen to the birds present at this time of year. Learn to recognize bird songs! On reservation

