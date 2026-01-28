Sorties chants d’oiseaux Cercoux
Sorties chants d’oiseaux Cercoux samedi 14 février 2026.
Sorties chants d’oiseaux
CERCOUX Cercoux Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Une sortie naturaliste vous permettra d’observer et d’écouter les oiseaux présents à cette période. Apprenez à reconnaitre les chants d’oiseaux ! Sur réservation
.
CERCOUX Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 60 68 01 contact@lapetitefabriquedautonomie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A naturalist outing to observe and listen to the birds present at this time of year. Learn to recognize bird songs! On reservation
L’événement Sorties chants d’oiseaux Cercoux a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge