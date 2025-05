Sorties découverte Plantes et usages – Saou, 21 mai 2025 14:00, Saou.

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

selon vos moyens

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

2025-05-21

2025-05-29

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-18

Venez arpenter les chemins du village de Saoû pour apprendre à reconnaître et utiliser quelques plantes sauvages comestibles, médicinales ou encore tinctoriales !

Parking le clot

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes natureaucoeur@lilo.org

English :

Come and stroll along the paths in the village of Saoû to learn how to recognize and use some wild edible, medicinal and dye plants!

German :

Gehen Sie auf den Wegen des Dorfes Saoû spazieren und lernen Sie, einige essbare, medizinische oder auch Färbepflanzen zu erkennen und zu verwenden!

Italiano :

Venite a passeggiare lungo i sentieri del villaggio di Saoû per imparare a riconoscere e utilizzare alcune piante selvatiche commestibili, medicinali e tintorie!

Espanol :

Venga a pasear por los senderos del pueblo de Saoû para aprender a reconocer y utilizar algunas plantas silvestres comestibles, medicinales y tintóreas

