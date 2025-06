Sorties d’été – Centre social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18 Rennes 8 juillet 2025

Sorties à la journée en juillet et août

Venez découvrir le programme détaillé des sorties à l’accueil du Centre Social Carrefour 18!

Mardi 8 juillet : Visite et/ou plage – Arzon et Château de Suscinio

Mardi 15 juillet : Visite libre / plage – Carnac

Samedi 19 juillet : Fête médiévale de Dinan

Mardi 26 août : Tropical Parc – Saint Jacut les Pins

02.99.51.32.25

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine