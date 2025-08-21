Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin

Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin jeudi 21 août 2025.

Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes

Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

Pendant les mois de juillet et août, le musée des papillons vous propose de vous retrouver chaque jeudi de 15h à 16h30 dans le parc des Champs–Élysées pour observer la faune présente.

Nos médiateurs équipés de boîtes-loupes, filets à papillons et d’un aspirateur à insectes, vous aideront à capturer brièvement les petites bêtes qui marchent, rampent ou volent.

A l’aide d’ouvrages spécifiques, nous chercherons à les identifier.

Vous pourrez également apprendre d’amusantes anecdotes à leur sujet.

Tarif 4 €.

À partir de 5 ans.

Présence d’un adulte obligatoire par famille.

Sous réserve des conditions climatiques.

Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.

Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. 4 .

Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

