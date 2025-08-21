Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin
Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-21 15:00:00
fin : 2025-08-28 16:30:00
2025-08-21 2025-08-28
Pendant les mois de juillet et août, le musée des papillons vous propose de vous retrouver chaque jeudi de 15h à 16h30 dans le parc des Champs–Élysées pour observer la faune présente.
Nos médiateurs équipés de boîtes-loupes, filets à papillons et d’un aspirateur à insectes, vous aideront à capturer brièvement les petites bêtes qui marchent, rampent ou volent.
A l’aide d’ouvrages spécifiques, nous chercherons à les identifier.
Vous pourrez également apprendre d’amusantes anecdotes à leur sujet.
Tarif 4 €.
À partir de 5 ans.
Présence d’un adulte obligatoire par famille.
Sous réserve des conditions climatiques.
Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.
Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. 4 .
Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
