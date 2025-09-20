Sorties en canoë camping Au bord du Loir Le Lude

Sorties en canoë camping Au bord du Loir Le Lude samedi 20 septembre 2025.

Sorties en canoë Samedi 20 septembre, 13h00 camping Au bord du Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Vivez une aventure unique au fil de l’eau grâce aux canoés, directement accessible depuis le camping Au Bord du Loir ! Le Lude, vue du Loir !

Profitez d’un moment de découverte et d’évasion en pagayant sur les eaux calmes et paisibles du Loir. C’est l’occasion parfaite pour explorer les trésors des Bords du Loir sous un nouvel angle. Découvrez des paysages bucoliques, observez le château et la flore locale, et laissez-vous charmer par la sérénité des berges. Accessible à tous, cette activité est idéale pour petits et grands, novices comme expérimentés.

RDV au camping

camping Au bord du Loir route du Mans 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire Présence de parkings

Beltrami