SORTIES EN FORÊT AVEC L’O.N.F. Mende

Lozère

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une balade commentée de 4,5 km, en compagnie d’animateurs de l’ONF.

Thématiques abordées Origine de la forêt, paysages, métier de forestier, sylviculture, botanique… [2h] Véhicule indispensable.

Accessible aux familles Prévoir des chaussures adaptées (baskets).

GRATUIT Réservation obligatoire, jusqu’à la veille, à l’Office de Tourisme. .

