Sorties en mer sur l’une des embarcations traditionnelles de la pêche côtière, le Doris. Saline n°20 Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Sorties en mer sur l’une des embarcations traditionnelles de la pêche côtière, le Doris. 20 et 21 septembre Saline n°20 Saint-Pierre-et-Miquelon

Places limitées.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Le Doris comme marqueur du patrimoine maritime de l’archipel.

En juin 2024, le doris de Saint-Pierre et Miquelon à travers la fiche d’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) portant sur « La construction navale vernaculaire en bois, l’art de la charpenterie de marine : Le Doris de Saint-Pierre et Miquelon » a été intégré à l’inventaire national du PCI de France.

Saline n°20 Boulevard Constant Colmay Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41. https://www.facebook.com/groups/264292734045144 L’association « Les zigotos » dispose de 4 salines le long du littoral à l’anse à Rodrigue. Au cours de la saison estivale elle propose des sorties à la rame ou au moteur du mois de mai au mois de décembre selon les conditions météorologiques. La saline numéro 20 à la particularité d’être le lieu d’accueil de l’association.

Journées européennes du patrimoine 2025 – L’association « Les zigotos » vous propose de vivre une expérience dépaysante et hors du commun avec une sortie en Doris.

Claude Daguerre