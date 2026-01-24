Sorties escalade encadrées au Roc du Gorb Le Païsserou Najac

Sorties escalade encadrées au Roc du Gorb

Escalade en falaise avec moniteur

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-14

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Aventurez vous sur les falaises du Roc du Gorb, le longs des berges du Viaur et découvrez cette activité en présence d’un professionnel et en toute sécurité ! Le matériel vous sera fourni.

Situé au bord de la rivière du Viaur, dans un cadre paisible, le site du Roc du Gorb permet d’associer escalade et détente au bord de l’eau. La falaise convient à la pratique pour tous les niveaux; en effet le site d’escalade est équipé de 135 voies de difficultés différentes.

Le moniteurs diplômé d’Etat adaptera la séance en fonction de vos envies et de votre niveau.

Sortie possible à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte sur le site).

Horaires 9h-12h.

Durée : 2 heures de pratique sur place ½ journée.

Lien de rendez-vous 9h à la base de Najac ou bien à 9h30 au parking du Roc du Gorb.

En cas de mauvaise météo ou de pluie, il sera possible de grimper à l’intérieur dans la salle de bloc.

Nombre de places dans le groupe 10.

L’activité comprend

– La présence d’un moniteur diplômés d’Etat

– Le matériel d’escalade (baudrier, casque, chaussons).

Penser à prendre vous lunettes de soleil, crème solaire et vêtement selon conditions climatiques.

Réservation et paiement obligatoire sur un planning en ligne. 45 .

Le Païsserou Base de Pleine Nature Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 94 contact@aagac.com

English :

The Roc du Gorb climbing site at Bor and Bor is agreeably situated on the banks of the Viaur.

