SORTIES INITIATION À L’ASTRONOMIE

Chastanier Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis soirs de juillet et août partez découvrir les étoiles, leur carte d’identité, nos planètes du système solaire, notre galaxie spirale, avec Grégory CHAMMING’S guide naturaliste.

Apprenez les bases astronomiques et sachez lire notre ciel d’été, la tête dans les étoiles.

Réservation obligatoire auprès du guide.

Tous les mardis soirs de juillet et août partez découvrir les étoiles, leur carte d’identité, nos planètes du système solaire, notre galaxie spirale, nos principales constellations… en Margeride sur les secteurs de Chastanier ou de St-Jean-La-Fouillouse avec Grégory CHAMMING’S guide naturaliste.

Apprenez les bases astronomiques et sachez lire notre ciel d’été, la tête dans les étoiles.

Réservation obligatoire auprès du guide. .

Chastanier 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 34 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday evening in July and August, discover the stars, their identity card, the planets of our solar system and our spiral galaxy, with Grégory CHAMMING’S naturalist guide.

Learn the basics of astronomy and read our summer sky with your head in the stars.

Reservations required with the guide.

L’événement SORTIES INITIATION À L’ASTRONOMIE Chastanier a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT Langogne