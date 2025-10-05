Sorties Les champignons, les connaître et les reconnaître Montville

Montville Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 13:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-05 2025-10-19

Les dimanches 5 et 19 octobre à 13 heures, vous pourrez participer à une promenade éducative en forêt, où vous apprendrez à connaître et à reconnaître les champignons sous la conduite d’un spécialiste.

Les billets sont en vente au Musée des sapeurs-pompiers de Montville. Pour plus d’informations, contactez le 02 35 33 13 51. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

