Sorties Les champignons, les connaître et les reconnaître Montville

Montville Seine-Maritime
Début : 2025-10-05 13:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-05 2025-10-19
Les dimanches 5 et 19 octobre à 13 heures, vous pourrez participer à une promenade éducative en forêt, où vous apprendrez à connaître et à reconnaître les champignons sous la conduite d’un spécialiste.
Les billets sont en vente au Musée des sapeurs-pompiers de Montville. Pour plus d’informations, contactez le 02 35 33 13 51. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51
