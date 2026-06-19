Sorties loisirs & culture Domaine de Menez Meur à Hanvec (29) MJC Bégard mercredi 15 juillet 2026.

Bégard

Sorties loisirs & culture Domaine de Menez Meur à Hanvec (29)

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:45:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Une sortie nature et culture avec rando puis expo ! Commencez par le domaine de Menez Meur à Hanvec avec une balade au coeur du Pzrc naturel régional d’Armorique + Exposition warhol! Une plongée dans l’oeuvre d’une emblématique du Pop Art Andy Warhol ! Départ de la MJC. .

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

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English :

L’événement Sorties loisirs & culture Domaine de Menez Meur à Hanvec (29) Bégard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol