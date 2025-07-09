SORTIES LUDIQUES ESCAPADE LOISIRS Lattes

SORTIES LUDIQUES ESCAPADE LOISIRS Lattes mercredi 9 juillet 2025.

Chemin de l’Etang Lattes Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-09

fin : 2025-08-29

2025-07-09 2025-07-11 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-27 2025-08-29

Au cours d’une sortie ludique, venez éveiller votre curiosité et partager un moment nature sur le Site Naturel Protégé du Méjean.

Tous les mercredis de 17h à 19h

Cigo’land

9 juillet

> Observation des cigognes et immersion dans leur univers.

En quête d’insectes

16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août

> Exploration du monde des insectes et découverte de leurs secrets.

Mission botanica « Le génie des plantes »

23 juillet, 6 août, 20 août

Découverte des plantes du site rares, communes, poilues ou chauves, avec une approche ludique et artistique.

Tous les vendredis de 17h à 19h

Natur’ailes

11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 22 août, 29 août

> Jeu d’identification des oiseaux du Méjean à l’aide de jumelles et d’un guide naturaliste.

Sur inscription uniquement 04 67 22 12 44

Tarifs

* Adultes 5 €

* Enfants de 3 à 17 ans 3 €

* Moins de 3 ans gratuit .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

English :

Fun outings: Leisure escapades

Come and arouse your curiosity and share a moment of nature on the Protected Natural Site of Méjean.

German :

Ausgehen und Spaß haben Freizeitausflüge

Bei einem spielerischen Ausflug können Sie Ihre Neugierde wecken und einen Moment der Natur in der geschützten Naturlandschaft des Méjean erleben.

Italiano :

Uscite di divertimento: evasioni nel tempo libero

Durante una gita ludica, venite a stimolare la vostra curiosità e a condividere un momento di natura nel Sito Naturale Protetto di Méjean.

Espanol :

Salidas lúdicas: Escapadas de ocio

Durante una salida lúdica, venga a despertar su curiosidad y a compartir un momento en la naturaleza en el Sitio Natural Protegido de Méjean.

