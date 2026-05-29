Ouffières

Sorties marche nordique

Parking eglise Ouffières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:30:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Rythmez votre marche avec les bâtons de marche nordique.

Rythmez votre marche avec les bâtons de marche nordique.

Avant votre soirée, profitez d’une séance d’1h30 pour vous (re)mettre en mouvement sans recherche de performance. Au programme réveil musculaire, travail de la posture, coordination fluide et étirements.

Une approche accessible (débutants ou initiés) pour repartir avec le sourire et l’esprit léger

Tarif 11 € adulte .

Parking eglise Ouffières 14220 Calvados Normandie +33 6 25 10 21 76

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English : Sorties marche nordique

Pace yourself with Nordic walking poles.

L’événement Sorties marche nordique Ouffières a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Suisse Normande