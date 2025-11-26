Sorties nature en famille Monségur

Sorties nature en famille

Au pôle nature Monségur Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-10

En famille, partez à l’exploration de plantes sauvages, participez à la création d’objet de la nature ou à des jeux collectifs, au Pôle nature de Monségur, avec Cédric, jardinier créateur. .

Au pôle nature Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 17 44 cedric.mombrun@hotmail.com

