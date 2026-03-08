SORTIES NATURE EN QUÊTES DE RAPACES ET DE PLANTES COMESTIBLES

Monts-de-Randon Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez la nature autrement en la regardant d’un peu plus près! Sortie encadrée par votre guide naturaliste, Grégory CHAMMING’S, passionné par ce monde naturel qui nous entoure.

Inscription obligatoire jusqu’à la veille de la sortie avant 16h.

La sortie peut être susceptible d’être annulée en cas de mauvaises conditions climatiques et/ou du nombre minimum d’inscrits non atteint (6 ad. min).

Participants prévenus la veille par téléphone avant 16h.

Pensez à prendre des jumelles ou lunettes d’observations, chaussures de marches, couvre-chef, gourde, crème solaire, carnet de notes, vêtements adaptés. .

Monts-de-Randon 48700 Lozère Occitanie +33 4 66 47 99 52 g.chammings@yahoo.fr

English :

Discover nature in a different way by taking a closer look! Your naturalist guide, Grégory CHAMMING’S, is passionate about the natural world around us.

Registration required by 4pm the day before the outing.

The outing may be cancelled in the event of poor weather conditions and/or if the minimum number of participants (min. 6) is not reached.

