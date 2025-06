Sorties nature Jouons avec les fruits de l’automne Mouilleron-Saint-Germain 30 octobre 2025 10:00

Vendée

Sorties nature Jouons avec les fruits de l’automne Colline des Moulins Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-30

Département de la Vendée avec La Cicadelle

La nature à l’automne nous offre matériaux, couleurs et textures tellement variés… Laissez parler votre créativité! Avec un peu d’astuce, confectionnez vos jeux de nature et donnez vie aux fruits, feuilles et branches glanés au bord du chemin.

Gratuit, tout public à partir de 6 ans.

Réservation indispensable sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 97 69 80. .

Colline des Moulins

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80

