Sorties nature Les oiseaux et l’ hiver

CERCOUX Cercoux Charente-Maritime

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Une sortie naturaliste vous permettra d’observer et d’écouter les oiseaux présents à cette période. Un atelier vous sera proposé, où vous apprendrez à fabriquer une mangeoire à partir de matériaux de récup’, vous repartez avec !

.

CERCOUX Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 60 68 01 contact@lapetitefabriquedautonomie.fr

English :

A naturalist outing will enable you to observe and listen to the birds present at this time of year. There’s also a workshop where you can learn how to make a bird feeder from recycled materials, and take it home with you!

German :

Bei einer naturkundlichen Exkursion können Sie die zu dieser Jahreszeit anwesenden Vögel beobachten und ihnen zuhören. In einem Workshop lernen Sie, wie man aus Altmaterial ein Futterhäuschen baut

Italiano :

Un’escursione naturalistica vi darà la possibilità di osservare e ascoltare gli uccelli presenti in questo periodo dell’anno. Ci sarà anche un laboratorio per imparare a costruire una mangiatoia per uccelli con materiali riciclati e portarla a casa!

Espanol :

Una excursión por la naturaleza le dará la oportunidad de observar y escuchar a las aves presentes en esta época del año. También habrá un taller en el que podrá aprender a fabricar un comedero para pájaros con materiales reciclados, ¡y llevárselo a casa!

