Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières à Reculfoz Reculfoz

Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières à Reculfoz

Les combes derniers Reculfoz Doubs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-13 09:30:00 - 11:30:00

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Lieu de RDV communiqué au moment des inscriptions en fonction de l’enneigement.

Avec un accompagnateur en moyenne montagne, chaussez vos raquettes et partez explorer une tourbière sous son manteau de neige. Accessible uniquement en hiver, ce milieu rare et fragile dévoile alors une autre facette formes adoucies, silence profond, traces discrètes…

Durée 2h

Age minimum 8 ans

Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens non autorisés .

Les combes derniers Reculfoz 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

