Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières à Reculfoz Reculfoz

Les combes derniers Reculfoz Doubs
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-02-13 11:30:00
2026-02-13
Lieu de RDV communiqué au moment des inscriptions en fonction de l’enneigement.
Avec un accompagnateur en moyenne montagne, chaussez vos raquettes et partez explorer une tourbière sous son manteau de neige. Accessible uniquement en hiver, ce milieu rare et fragile dévoile alors une autre facette formes adoucies, silence profond, traces discrètes…
Durée 2h
Age minimum 8 ans
Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens non autorisés .
Les combes derniers Reculfoz 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
