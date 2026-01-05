Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières Bois d’Amont Bois-d’Amont

Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières Bois d’Amont

RDV à l’Office de Tourisme de Bois d’Amont Bois-d’Amont Jura

Début : 2026-02-27 09:30:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

2026-02-27

RDV à l’Office de Tourisme de Bois d’Amont puis Skibus (participation de 1€/trajet soit 2€ pour l’aller/retour).

Avec un accompagnateur en moyenne montagne, chaussez vos raquettes et partez explorer une tourbière sous son manteau de neige. Accessible uniquement en hiver, ce milieu rare et fragile dévoile alors une autre facette formes adoucies, silence profond, traces discrètes…

Durée 2h

Age minimum 8 ans

Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens non autorisés. .

RDV à l’Office de Tourisme de Bois d’Amont Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

