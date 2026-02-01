Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières Mouthe
Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières Mouthe vendredi 13 février 2026.
Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières
Lieu communiqué lors de l’inscription Mouthe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-02-13 11:30:00
Date(s) :
2026-02-13
RDV au départ des pistes de ski nordique de Chapelle des Bois (puis co-voiturage)
Avec un accompagnateur en moyenne montagne, chaussez vos raquettes et partez explorer une tourbière sous son manteau de neige. Accessible uniquement en hiver, ce milieu rare et fragile dévoile alors une autre facette formes adoucies, silence profond, traces discrètes…
Durée 2h
Age minimum 8 ans
Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens non autorisés .
Lieu communiqué lors de l’inscription Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières
L’événement Sorties nature Raquettes au cœur des tourbières Mouthe a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS