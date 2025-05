SORTIES NATURE – Saint-Mars-du-Désert, 16 mai 2025 13:30, Saint-Mars-du-Désert.

Loire-Atlantique

SORTIES NATURE Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Début : 2025-05-16 13:30:00

fin : 2025-05-16 17:00:00

2025-05-16

Promenade poétique et champêtre

L’association Nature Vivante et Cheval vous propose une sortie nature « A la rencontre des arbres » dans un cadre champêtre et poétique, accompagnée par Brigitte et sa harpe.

Info sur le lieu de départ et inscription au 06 23 94 67 02 .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 94 67 02

English :

A poetic country walk

German :

Poetischer und ländlicher Spaziergang

Italiano :

Una passeggiata poetica in campagna

Espanol :

Un paseo poético por el campo

L’événement SORTIES NATURE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-05-11 par Pays Erdre Canal Forêt