Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française)

Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-04-18

L’Etablissement Public National du Mont Saint-Michel vous propose plusieurs sorties nature traduites en langue des signes au cours de l’année 2026. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française)

L’événement Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française) Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-03-10 par OT MSM Normandie BIT Pontorson