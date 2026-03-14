Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française) Le Mont-Saint-Michel
Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française) Le Mont-Saint-Michel samedi 18 avril 2026.
Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française)
Le Mont-Saint-Michel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-04-18
L’Etablissement Public National du Mont Saint-Michel vous propose plusieurs sorties nature traduites en langue des signes au cours de l’année 2026. .
Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française)
L’événement Sorties nature traduites en LSF (Langue des Signes Française) Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-03-10 par OT MSM Normandie BIT Pontorson