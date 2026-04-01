Sorties Observations dans le Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Sorties Observations dans le Parc Longchamp

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 9h30 et à partir de 17h.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 16h30.

Lundi 27 avril 2026 à partir de 9h30 et à partir de 17h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-27

Sorties observation au Parc Longchamp… vous allez être surpris en terme de biodiversité sauvage !

Vous pensez qu’il n’y a pas grand-chose à voir en terme de biodiversité sauvage dans le Parc Longchamp ? Vous seriez surpris !



Rejoignez-nous avec votre smartphone ou votre appareil photo numérique pour relever le défi des observations naturalistes du CNC 2026 et venez découvrir ou re-découvrir une diversité animale et végétale insoupçonnée.



Toutes vos observations compteront dans la performance du CNC Marseille 2026.



• Pour toutes et tous à partir de 10 ans (individuels et publics professionnels encadrant de groupes)

• Durée 45 min

• Sur inscription 04 91 14 59 55 .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Observation outings in Parc Longchamp… you’re in for a surprise when it comes to wild biodiversity!

L’événement Sorties Observations dans le Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-27 par Ville de Marseille