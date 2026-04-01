Sorties Observations dans le Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Sorties Observations dans le Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement vendredi 24 avril 2026.
Sorties Observations dans le Parc Longchamp
Vendredi 24 avril 2026 à partir de 9h30 et à partir de 17h.
Samedi 25 avril 2026 à partir de 16h30.
Lundi 27 avril 2026 à partir de 9h30 et à partir de 17h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-27
Sorties observation au Parc Longchamp… vous allez être surpris en terme de biodiversité sauvage !
Vous pensez qu’il n’y a pas grand-chose à voir en terme de biodiversité sauvage dans le Parc Longchamp ? Vous seriez surpris !
Rejoignez-nous avec votre smartphone ou votre appareil photo numérique pour relever le défi des observations naturalistes du CNC 2026 et venez découvrir ou re-découvrir une diversité animale et végétale insoupçonnée.
Toutes vos observations compteront dans la performance du CNC Marseille 2026.
• Pour toutes et tous à partir de 10 ans (individuels et publics professionnels encadrant de groupes)
• Durée 45 min
• Sur inscription 04 91 14 59 55 .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Observation outings in Parc Longchamp… you’re in for a surprise when it comes to wild biodiversity!
L’événement Sorties Observations dans le Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-27 par Ville de Marseille