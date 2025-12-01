Sorties raquettes en famille Orbey

Sorties raquettes en famille

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 15:15:00

fin : 2026-02-20 17:15:00

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06

Une randonnée en raquettes, accessible pour les enfants dès 6 ans. L’occasion de découvrir la nature avec un professionnel de la montagne.

Profitez d’une journée en famille inoubliable dans la nature enneigée avec cette sortie en raquettes encadrée par un guide. Cette excursion conviviale est adaptée aux familles avec enfants dès 6 ans et offre une occasion de se connecter avec la nature !

Le guide expérimenté guidera votre famille à travers les sentiers enneigés, partageant ses connaissances sur la faune et la flore locales et sa passion pour le Massif des Vosges.

Cette excursion en raquettes est un excellent moyen de se déconnecter de la vie quotidienne et de passer du temps de qualité en famille. Les enfants pourront explorer la nature, apprendre de nouvelles choses et développer leur amour pour l’environnement.

Les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc.

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

A snowshoe hike for children aged 6 and over. An opportunity to discover nature with a mountain professional.

German :

Eine Schneeschuhwanderung, die für Kinder ab 6 Jahren zugänglich ist. Die Gelegenheit, die Natur mit einem professionellen Bergführer zu entdecken.

Italiano :

Un’escursione con le racchette da neve per bambini dai 6 anni in su. Un’occasione per scoprire la natura con un professionista della montagna.

Espanol :

Una excursión con raquetas de nieve para niños a partir de 6 años. Una oportunidad para descubrir la naturaleza con un profesional de la montaña.

