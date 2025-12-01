Sorties raquettes P’tit trappeur

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 10:00:00

fin : 2026-01-02 12:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02 2026-02-11

La découverte de la montagne, de sa faune, de sa flore et même la construction d’un abri à travers une sortie adaptée pour les enfants dès 3 ans.

C’est parti pour les hauteurs de la station du Lac Blanc ! Avec vos bouts de chou, chaussez les raquettes pour une balade à la découverte de la nature et des plaisirs de l’hiver !

Pistez les traces d’animaux dans la neige, jouez ensemble dans la forêt, fabriquez un abri, émerveillez-vous en famille !

La sortie est adaptée aux plus jeunes enfants à partir de 3 ans, le parcours, d’environ 1km, est ponctué de petites haltes pour observer la nature.

Au programme donc, des moments de découverte et de partage.

La sortie est adaptée aux conditions météo et à la neige du moment.

En cas de manque de neige la sortie sera maintenue et remplacée par une Sortie cabanes et abris de trappeurs.

La sortie comprend l’accompagnement par un guide de montagne et la mise à disposition gracieuse du matériel (raquettes).

Les équipements neige sont obligatoire pour accéder à la station du Lac Blanc. .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Discover the mountain, its fauna and flora, and even build a shelter, with an outing suitable for children aged 3 and over.

German :

Die Entdeckung der Berge, ihrer Fauna und Flora und sogar der Bau eines Unterschlupfs durch einen Ausflug, der für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist.

Italiano :

Scoprite le montagne, la loro fauna e flora e costruite un rifugio con questa gita per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Descubre las montañas, su fauna y flora, e incluso construye un refugio con esta excursión para niños a partir de 3 años.

L’événement Sorties raquettes P’tit trappeur Orbey a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg