Sorties sylvatiques en forêt de mondon le parking de la Forêt Communale de Lunéville Moncel-lès-Lunéville

Sorties sylvatiques en forêt de mondon

le parking de la Forêt Communale de Lunéville Rue de Mondon Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 13:45:00

fin : 2025-11-09 16:45:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-16

Partez en immersion dans la nature pour une séance de sylvothérapie avec Lucie Coupé, sylvothérapeute et guide nature labellisée Valeurs Parc par le Parc naturel régional de Lorraine et Qualité Tourisme Qualinat par le Ministère du Tourisme !

_ dimanche 5 octobre 2025 de 14h à 16h45 (rdv 13h45)

_ dimanche 9 novembre 2025 de 13h45 à 16h30 (rdv 13h30)

_ dimanche 16 novembre 13h45 à 16h30 (rdv 13h30)

RDV sur le parking de la Forêt Communale de Lunéville à l’horaire indiqué.

Le parking se trouve au bout de la rue de Mondon dans le village de Moncel-lès-Lunéville. Il est en face de la forêt. Nous irons ensuite sur le lieu de la sortie avec le minimum de voitures. Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées). Suite à votre inscription, des consignes vous seront données pour le déroulement de la séance. En cas de force majeure, de travaux forestiers ou de météo incompatible lors d’une sortie, celle-ci sera annulée.Tout public

.

+33 7 86 41 89 19

English :

Immerse yourself in nature for a session of sylvotherapy with Lucie Coupé, sylvotherapist and nature guide certified Valeurs Parc by the Parc naturel régional de Lorraine and Qualité Tourisme Qualinat by the French Ministry of Tourism!

_ Sunday, October 5, 2025 from 2pm to 4:45pm (rdv 1:45pm)

_ Sunday, November 9, 2025 from 1.45pm to 4.30pm (rdv 1.30pm)

_ Sunday, November 16 1.45pm to 4.30pm (rdv 1.30pm)

Meet at the Lunéville Forêt Communale parking lot at the time indicated.

The parking lot is at the end of rue de Mondon in the village of Moncel-lès-Lunéville. It’s opposite the forest. We will then drive to the outing site with as few cars as possible. Information and registration on https://desarbresetdesailes.fr or 07 86 41 89 19, at least two days before the outing (places are limited). Once you have registered, you will be given instructions on how to proceed. In the event of force majeure, forestry work or inclement weather, the outing will be cancelled.

German :

Tauchen Sie ein in die Natur für eine Waldtherapie mit Lucie Coupé, Waldtherapeutin und Naturführerin mit den Gütesiegeln Valeurs Parc des regionalen Naturparks Lothringen und Qualité Tourisme Qualinat des Tourismusministeriums!

_ Sonntag, 5. Oktober 2025 von 14:00 bis 16:45 Uhr (Treffpunkt 13:45 Uhr)

_ Sonntag, 9. November 2025 von 13.45 bis 16.30 Uhr (Treffpunkt 13.30 Uhr)

_ Sonntag, den 16. November 13:45 bis 16:30 Uhr (Treffpunkt 13:30 Uhr)

Treffen Sie sich zur angegebenen Zeit auf dem Parkplatz des Gemeindewaldes von Lunéville.

Der Parkplatz befindet sich am Ende der Rue de Mondon im Dorf Moncel-lès-Lunéville. Er befindet sich gegenüber dem Wald. Wir werden dann mit möglichst wenigen Autos zum Ort des Ausflugs fahren. Informationen und Anmeldungen unter https://desarbresetdesailes.fr oder 07 86 41 89 19, spätestens zwei Tage vor dem Ausflug (begrenzte Plätze). Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie Anweisungen für den Ablauf der Sitzung. Im Falle höherer Gewalt, Waldarbeiten oder unverträglichem Wetter wird der Ausflug abgesagt.

Italiano :

Immergetevi nella natura per una seduta di silvoterapia con Lucie Coupé, silvoterapeuta e guida naturalistica insignita del marchio Valeurs Parc del Parco Naturale Regionale della Lorena e del marchio Qualité Tourisme Qualinat del Ministero del Turismo!

domenica 5 ottobre 2025 dalle 14.00 alle 16.45 (ritrovo alle 13.45)

domenica 9 novembre 2025 dalle 13.45 alle 16.30 (ritrovo alle 13.30)

domenica 16 novembre dalle 13.45 alle 16.30 (ritrovo alle 13.30)

Ritrovo al parcheggio della Forêt Communale de Lunéville all’ora indicata.

Il parcheggio si trova alla fine di rue de Mondon, nel villaggio di Moncel-lès-Lunéville. Si trova di fronte alla foresta. In seguito, il numero di auto da portare al luogo di ritrovo sarà il più basso possibile. Informazioni e iscrizioni su https://desarbresetdesailes.fr o al numero 07 86 41 89 19, al più tardi due giorni prima dell’uscita (i posti sono limitati). Una volta effettuata l’iscrizione, vi verranno fornite le istruzioni su come procedere. La gita sarà annullata in caso di forza maggiore, lavori forestali o maltempo.

Espanol :

Sumérjase en la naturaleza para una sesión de silvoterapia con Lucie Coupé, silvoterapeuta y guía de la naturaleza galardonada con el sello Valeurs Parc del Parque Natural Regional de Lorena y el sello Qualité Tourisme Qualinat del Ministerio de Turismo

domingo 5 de octubre de 2025 de 14:00 a 16:45 (cita a las 13:45)

domingo 9 de noviembre de 2025 de 13.45 a 16.30 h (cita a las 13.30 h)

domingo 16 de noviembre de 13.45 a 16.30 h (cita a las 13.30 h)

Cita en el aparcamiento de la Forêt Communale de Lunéville a la hora indicada.

El aparcamiento se encuentra al final de la calle Mondon, en el pueblo de Moncel-lès-Lunéville. Está enfrente del bosque. A continuación, llevaremos el menor número posible de coches hasta el lugar de la manifestación. Información e inscripciones en https://desarbresetdesailes.fr o en el 07 86 41 89 19, a más tardar dos días antes de la salida (las plazas son limitadas). Una vez inscrito, recibirá instrucciones sobre cómo proceder. La salida se cancelará en caso de fuerza mayor, trabajos forestales o inclemencias meteorológicas.

