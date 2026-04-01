Sorties sylvatiques en forêt de parroy Route de Croismare Sionviller

Sionviller

Sorties sylvatiques en forêt de parroy

Route de Croismare Parking à côté de la Mairie Sionviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 16:45:00

Date(s) :

2026-04-19

Sorties sylvatiques en Forêt de Parroy le dimanche 19 avril 2026 de 14h à 16h45, RDV à 13h45 au parking de la mairie de Sionviller.

Immergez vous au milieu des feuillus pour un bon cocktail de bien-être ! Cette forêt peuplée notamment de chênes, où de belles surprises vous attendent, vous aidera à vous ancrer et à vous aligner. À travers différents ateliers, Lucie Coupé vous fera vivre une immersion différente en pleine nature, le tout avec une touche poétique !. Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées).

Suite à votre inscription, des consignes vous seront données pour le déroulement de la séance. En cas de force majeure ou de météo incompatible lors d’une sortie, celle-ci sera annulée.Tout public

25 .

Route de Croismare Parking à côté de la Mairie Sionviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 86 41 89 19 luciecoupe@gmail.com

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English :

Forestry outings in the Forêt de Parroy: Sunday, April 19, 2026, from 2pm to 4:45pm, meeting at 1:45pm at the Sionviller town hall parking lot.

Immerse yourself in the deciduous forest for a cocktail of well-being! This forest, populated by oak trees in particular, is full of surprises to help you anchor and align yourself. Through various workshops, Lucie Coupé will take you on a different kind of immersion in nature, all with a poetic touch! Information and registration on https://desarbresetdesailes.fr or 07 86 41 89 19, no later than two days before the outing (places are limited).

Once you have registered, you will be given instructions on how to proceed. In the event of force majeure or inclement weather, the outing will be cancelled.

L’événement Sorties sylvatiques en forêt de parroy Sionviller a été mis à jour le 2026-04-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS