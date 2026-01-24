Sorties via Ferrata au Roc du Gorb à Bor et Bar Bor-et-Bar

Sortie via ferrata au Roc du Gorb à Bor et Bar

Bar Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Tarif Via Ferrata par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-06 2026-07-16 2026-08-06

Partez à l’aventure en toute sécurité ! Vivez une expérience verticale en via ferrata, encadré par un professionnel Nicolas Daniel.

Situé à 25 min de Villefranche de Rouergue, ce parcours surplombe la rivière du Viaur dans un cadre idyllique.

La via ferrata est une activité sportive où l’on progresse sur des falaises en utilisant des barreaux intégrés dans la roche, des ponts de singes ainsi que des tyroliennes tout en étant sécurisé à une ligne de vie.

Le site du roc de Gorb présente l’avantage d’être un parcours adapté a un maximum de pratiquants.

Durée : 2h30 + marche d’approche 5 minutes sur du plat.

Parcours accessible au plus de 12 ans pesant plus de 40 Kg.

Lieu de rendez-vous à Bar parking du Roc du Gorb à 9h30.

Nombre de places disponibles : 10 personnes.

Niveau de difficulté intermédiaire.

Matériel à prendre : une tenue de sport, des chaussures fermées et un petit sac avec de l’eau.

Le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (harnais, casque, poulie et longes à absorbeur d’énergie) est compris dans le tarif de l’activité.

Réservation obligatoire auprès de votre office de tourisme (Villefranche de Rouergue, Najac ou Villeneuve d’Aveyron) et paiement sur place le jour de l’activité. 40 .

Bar Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A safe adventure! Enjoy a vertical via ferrata experience, supervised by a professional: Nicolas Daniel.

Located 25 minutes from Villefranche de Rouergue, this course overlooks the Viaur river in an idyllic setting.

L’événement Sortie via ferrata au Roc du Gorb à Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)