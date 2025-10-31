[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre

[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre vendredi 31 octobre 2025.

[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe

10 Place du Champ de Foire Savigny-en-Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

HALLOWEEN débarque à La RéCrêpe !

Animations toute la journée !

Au programme

Cocktails d’Halloween (avec ou sans alcool)

Galettes & Crêpes ensorcelées

Jeux en bois gratuits pour petits et grands

BONUS MAGIQUE !

Dès le 20 octobre, une coupe enfant chez L’Artistic Coiffure = 1 crêpe sucrée offerte à savourer le 31 octobre à La RéCrêpe

Sortez vos plus beaux déguisements et venez frissonner de plaisir !

La RéCrêpe 09 55 53 31 29

L’Artistic Coiffure 02 48 72 12 20 .

10 Place du Champ de Foire Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 9 55 53 31 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois