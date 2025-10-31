[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre
[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre vendredi 31 octobre 2025.
[Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe
10 Place du Champ de Foire Savigny-en-Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
HALLOWEEN débarque à La RéCrêpe !
Animations toute la journée !
Au programme
Cocktails d’Halloween (avec ou sans alcool)
Galettes & Crêpes ensorcelées
Jeux en bois gratuits pour petits et grands
BONUS MAGIQUE !
Dès le 20 octobre, une coupe enfant chez L’Artistic Coiffure = 1 crêpe sucrée offerte à savourer le 31 octobre à La RéCrêpe
Sortez vos plus beaux déguisements et venez frissonner de plaisir !
La RéCrêpe 09 55 53 31 29
L’Artistic Coiffure 02 48 72 12 20 .
10 Place du Champ de Foire Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 9 55 53 31 29
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Sortilège en Grand Sancerrois] Halloween à La RéCrêpe Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois