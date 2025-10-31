Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles Orléans

Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles

Place du Jardin des Plantes Orléans Loiret

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

13.5

Tarif enfant

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Pour Halloween, explorez les plantes toxiques et mortelles du Jardin des Plantes ! La visite se terminera chez Elsa de l’Herberie (rue des Carmes) autour d’une tisane qui chasse les démons et de biscuits de la joie épicés

Infos pratiques

Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 17H

Jardin des Plantes, Orléans

Sortie limitée à 15 personnes

Réservation obligatoire

Contact

06.86.28.72.37

angelique.pledran@gmail.com 13.5 .

Place du Jardin des Plantes Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

For Halloween, come and discover the poisonous and deadly plants of the Jardin des Plantes! Then enjoy demon-hunting herbal tea and spicy joy cookies at l’Herberie.

German :

Entdecken Sie an Halloween die giftigen und tödlichen Pflanzen des Jardin des Plantes! Probieren Sie dann einen Kräutertee, der Dämonen vertreibt, und würzige Glückskekse in der Herberie.

Italiano :

Per Halloween, venite a scoprire le piante velenose e mortali del Jardin des Plantes! Poi gustate una tisana a caccia di demoni e biscotti speziati della fortuna presso l’Herberie.

Espanol :

En Halloween, venga a descubrir las plantas venenosas y mortíferas del Jardin des Plantes A continuación, disfrute de una tisana perseguidora de demonios y galletas de la fortuna especiadas en l’Herberie.

