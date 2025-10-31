[Sortilèges] La Nuit du Bûcher Santranges
[Sortilèges] La Nuit du Bûcher Santranges vendredi 31 octobre 2025.
[Sortilèges] La Nuit du Bûcher
Santranges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Ambiance magique, créatures de la nuit et feu spectaculaire au programme !
La Nuit du Bûcher à Santranges Halloween 2025 !
Rendez-vous le 31 octobre 2025 pour une soirée enflammée et pleine de mystère sur le terrain des sports de Santranges.
Buvette et restauration de 18h30 à minuit
Organisé par la Mairie de Santranges en partenariat avec RS Recyclerie de Santranges. .
Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 46 96 74 dodu74@orange.fr
English :
A magical atmosphere, creatures of the night and spectacular fireworks!
German :
Magische Atmosphäre, Kreaturen der Nacht und spektakuläres Feuer stehen auf dem Programm!
Italiano :
Un’atmosfera magica, creature della notte e spettacolari fuochi d’artificio!
Espanol :
Un ambiente mágico, criaturas de la noche y espectaculares fuegos artificiales
