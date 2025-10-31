[Sortilèges] La Nuit du Bûcher Santranges

Santranges Cher

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Ambiance magique, créatures de la nuit et feu spectaculaire au programme !

Rendez-vous le 31 octobre 2025 pour une soirée enflammée et pleine de mystère sur le terrain des sports de Santranges.

Buvette et restauration de 18h30 à minuit

Organisé par la Mairie de Santranges en partenariat avec RS Recyclerie de Santranges. .

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 46 96 74 dodu74@orange.fr

English :

A magical atmosphere, creatures of the night and spectacular fireworks!

German :

Magische Atmosphäre, Kreaturen der Nacht und spektakuläres Feuer stehen auf dem Programm!

Italiano :

Un’atmosfera magica, creature della notte e spettacolari fuochi d’artificio!

Espanol :

Un ambiente mágico, criaturas de la noche y espectaculares fuegos artificiales

