Sortir Après-midi Noël Encagnane Aix-en-Provence

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Profitez d’un après-midi Noël festif parents enfants. Partagez un moment privilégié en famille autour de la magie de Noël. Un après-midi placé sous le signe de la créativité, de la convivialité et de l’émerveillement des petits comme des grands.

Au programme

– Atelier de création de cartes de Noël avec l’association M les Arts

– Stand de maquillage par Babychou

– Spectacle jeune public par Corinne Molina

– Jeux et goûter de Noël. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Enjoy a festive Christmas afternoon for parents and children. Share a special family moment around the magic of Christmas. An afternoon of creativity, conviviality and wonder for young and old alike.

German :

Genießen Sie einen festlichen Weihnachtsnachmittag für Eltern und Kinder. Teilen Sie einen besonderen Moment mit der Familie rund um den Zauber von Weihnachten. Ein Nachmittag im Zeichen der Kreativität, der Geselligkeit und des Staunens für Groß und Klein.

Italiano :

Godetevi un pomeriggio di festa natalizia per genitori e figli. Condividete un momento speciale con tutta la famiglia intorno alla magia del Natale. Un pomeriggio di creatività, divertimento e meraviglia per grandi e piccini.

Espanol :

Disfrute de una tarde festiva de Navidad para padres e hijos. Comparta un momento especial con toda la familia en torno a la magia de la Navidad. Una tarde de creatividad, diversión y asombro para grandes y pequeños.

