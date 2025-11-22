Sortir de la guerre : le monde d’après Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Au sortir du tumulte, entre mémoire et reconstruction, comment raconter la guerre et penser le difficile retour à la paix ?

C’est le sujet de cette table ronde avec l’écrivain **Velibor Čolić**, acteur de la guerre de Yougoslavie dans les années 1990, la politologue **Anne Le Huérou** et la réalisatrice **Juliette Corne**, témoin de la guerre en Ukraine

_Rencontre animée par_ _Romain Huet, enseignant chercheur, essayiste, e__n partenariat avec le podcast_ Cracker l’époque_._

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine